الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة "حرفتك .. مهنتك"

استمرت وزاره الشباب والرياضه في تنفيذ مبادره "حرفتك .. مهنتك" التي اطلقتها الاداره المركزيه لتنمية الشباب منذ فتره من خلال " اداره الفتاه والمرأة - اداره التطوع" وذلك بانديه الفتاه والتطوع في مراكز الشباب بمحافظات الجمهوريه .

وفي هذا الصدد اختتمت عده ورش حيث انتهى مركز شباب ميت طريف ادارة دكرنس بمحافظه الدقهليه من تنفيذ ورشة الشموع والتعرف على انواع الشموع واكتساب مهارات عمل الفواحات , في حين اختتمت محافظه الاقصر ورشتها في صناعه الجلود وتدريب فتيات وسيدات انديه الفتاه والتطوع على كيفيه تصميم قطع الجلد ، عمل الباترونات الخاصة بالمنتجات.

تهدف هذه الورش التي تقام تحت رعايه وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي إلى تعليم الفتيات مهارات حرفيه بسيطه تساهم في تعليمهم اساسيات عمل مشروع صغير، وكذلك توجيه الاهتمام نحو الاستفادة من البيئة المصرية التى تزخر بالخامات التى يُمكن استغلالها بشكل اقتصادى وتوظيفها فى الكثير من المنتجات.



