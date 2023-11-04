ندوة تعريفية عن أنشطة "حياة كريمة "بجامعة بنها

تنظم جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ندوة تعريفية عن أنشطة مؤسسة حياة كريمة وافتتاح منفذ حياة كريمة بالجامعة.

كما يتضمن اليوم أنشطة رياضية ومسابقات معلومات وذلك يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر الساعة 10 صباحا بقاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي.



فيما أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها على أن الجامعة تولى أهمية قصوى بشأن المشاركة والدعم لتحقيق أهداف مؤسسة"حياة كريمة" بتبني المبادرات واطلاقها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه مصر للعالم في النهوض بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجاُ بآليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.



مشيرا إلى استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة ، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي.