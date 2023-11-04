محمد شريف ضد كريستيانو رونالدو.. مواجهة نارية بين النصر والخليج بالدوري الليلة

الدوري السعودي للمحترفين

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي النصر أمام نظيره الخليج في المباراة التى تجمعهما فى اطار الجولة الـ 12 ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتواجد الدولى المصري محمد شريف المحترف ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الخليج ضمن القوام الأساسي بمباراة اليوم، بعد ظهوره المميز والأداء الرائع منذ إلتحاقه بالدوري السعودي.

وساهم الفرعون المصري محمد شريف في تحقيق نتائج إيجابيه مع الخليج بعد ابرام التعاقد معه، وأخيرا حجز لاعب المنتخب المصري بطاقة التأهل مع فريقه بالفوز علي نظيره ضمك بركلات الترجيح والصعود لدور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل النصر السعودي المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد نظيره فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف فى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

وتنطلق صافرة أحادث مباراة النصر السعودي والخليج التى تجمع الفريقين بالجولة الثانية عشر لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مساء اليوم علي ملعب الأول بارك، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات SSC السعودية