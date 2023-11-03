محمد أبو داوود يهاجم الاحتلال: ارتكاب المجازر عادة في دمهم

أكد الفنان محمد أبو داوود أن فيلم السفارة في العمارة كان يحتوي على رسالة مهمة وهي الترفيه وإضافة قيمة ودعم للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن كل مواطن له بلد حقه العيش فيها بحرية دون اغتصاب، متابعا: اليهود ارتكبوا مجازر في قطاع غزة.

وتابع محمد أبو داوود خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: ما يحدث في فلسطين أفعال صهيونية، وكل من قرأ التوراة يعلم أن اليهود حكم عليهم بالشتات والتيه في الأرض 40 سنة، معلقا: «هناك حاخامات رافضين قيام دولة إسرائيل وأنهم ينفذون عقاب الله لهم بسبب ما فعلوه بالأنبياء».

وبشأن مشواره الفني، نوه محمد أبو داوود أنه تعلم من المسرح من خلال زياراته مع والده للمسرح، وأداء فؤاد المهندس وسيد زيان وفاروق فلوكس وحسن يوسف.

وأكد أن مصر تملك قوى ناعمة متفردة من ممثلين وممثلات على أعلى مستوى، موضحًا أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية لنقابة الممثلين تنديدا بأفعال وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء في فلسطين وأنهم يرتكبون المجازر لأنها عادة في دمهم.

وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية في نقابة الممثلين تعد استكمالا لدور النقابة تجاه ودعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن التخلص من الاستعمار يبدأ من المقاومة الوطنية للدولة المحتلة.

وتابع: القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة وكافة الهيئات والنقابات تدعم الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ولكن لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، الجميع يريد أن يسقط مصر.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر في 30 يونيو 2013 في أحلك ظروف التي مرت على الوطن، موضحًا أن الشعب الفلسطيني صاحب الحق وله كل السبل في الدفاع عن أرضه.