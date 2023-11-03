مصطفى الفقي: "مفاتيح إسرائيل بيد أمريكا والاحتلال يبرع في إنكار الجرائم"

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: “إن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم وتستخدم القنابل الزلزالية والقنابل الفسفورية الآن”، قائلًا: "الاحتلال الإسرائيل بارع في إنكار الجرائم الذي يرتكبها بشكل سافر".

لفت إلى أن المجتمع الدولي في ظروف صعبة وليس في أفضل أوضاعه، مشيرًا إلى أن هناك ازدواجية في المعايير والمجتمع الغربي تقيس الأمور الآن بمكيالين.

تابع: "إسرائيل تقتل ما تقتل ولا أحد يتكلم.. المفاتيح في أيد أمريكا"، موضحًا أن إسرائيل تقلب كل شئ للطرف الآخر، وحماس لا تمتلك مثل هذا النوع من التفجير الذي تعرضت له مستشفى المعمداني في قطاع غزة، منوهًا بأن إسرائيل هي من فجرت مستشفى المعمداني.

أكد أن سقوط أمريكا ينهي وجود دولة إسرائيل في المنطقة، موضحًا أن السياسة الأمريكية الآن مستقرة وتغييرها هو وضع طبيعي في أي وقت.

أشار خلال حوار ببرنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه حال سقوط أمريكا كقوى عظمى ستكون بداية الانهيار والنهاية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطيني، مؤكدًا أن أمريكا هي الحاضنة والحامية لإسرائيل، ولا تستطيع إسرائيل أن تستمر بمفردها في المنطقة دون وجود أمريكا.

أشار إلى أن حرب غزة والعمليات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي أزالت العبء عن روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ذهبت كل الأذهان إلى حرب غزة، وتستمر الحرب في روسيا وأوكرانيا حتى يكون هناك طرف منتصر وطرف آخر خاسر هو لن يحدث خلال الفترة الحالية مع الحرب التي ذهبت التي خطفت كل أذهان العالم.