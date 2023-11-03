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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الصواريخ تفشل في الاعتراض.. 3 انفجارات تهز تل أبيب

قصف في تل أبيب
قصف في تل أبيب

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك رشقة صاروخية كبيرة أطلقتها كتائب القسام نحو تل أبيب وضواحيها، وذلك ردًا على استهداف المدنيين من أهالي قطاع غزة.

أضافت "أبوشمسية"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية: أن هناك 3 انفجارات دون اعتراض من القبة الحديدية بجانب سماع انفجارات ضخمة في تل أبيب الكبرى، مشيرةً إلى أن القناة الـ12 العبرية تقول، إنه إضافة إلى هذه الانفجارات التي لم تعترضها القبة الحديدة هناك اعتراض للقبة الحديدة لـ6 صواريخ أخرى قد أطلقت من قطاع غزة.

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 أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن دوي الانفجارات وصل إلى بيت يام جنوب تل أبيب، وبهذا فإن صافرات الإنذار تدوي بكثافة في الكثير من المناطق في تل أبيب، وذلك بعد الاستهداف المتواصل، كما تدوي أيضًا صفارات الإنذار في اللد والرملة، مؤكدةً أن مطار اللد المعروف بمطار بن غوريون هو المطار الأساسي والأوحد الموجود في تلك المنطقة.

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