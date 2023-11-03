غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بإتهاء حياة صاحب محل خردة فى الغردقة

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة عامل متهم بـ قتل صاحب محل خردة بمنطقة شارع الكهف بمدينة الغردقة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر من كشف غموض العثور على جثة داخل محل تكييفات بها طعنة بآلة حادة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل بالمحل ، حيث نفذ جريمته وأخفى الجثة بمحل عمله وفوجئ صاحب المحل بجثة المجني عليه، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بعد أن كشفت كاميرات المراقبة الجريمة وتحرر محضر بالحادث.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لشخص يدعى "رمضان" مقيم بالغردقة ويعمل في تجارة الخردة وبمراجعة الكاميرات المحيطة بالمكان تبين أنه نشبت مشادة بين المجنى عليه، والعامل داخل محل التكييفات، وتطور إلى التشابك بالأيدي، ثم قام العامل بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، وقام بإخفاء جثته داخل المحل، وقام بإغلاق المحل، وتم القبض على الجاني وتمثيل الجريمة أمام المباحث، كما تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وبعد معاينة جهات التحقيق مكان الحادث تم القبض على المتهم.