سبب استبعاد فتوح و الزناري و صبحي من قائمة الزمالك والعقوبة المنتظرة

كشف أحمد سالم ‏المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت حول توقيع عقوبات على ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح و مصطفى الزناري و محمد صبحي.

وقال سالم: " لم تصدر أي عقوبات ضد الثلاثي أحمد فتوح والزناري و محمد صبحي، وقرار استبعاد الثلاثي جاء بطلب من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء".

وأضاف متحدث الزمالك: " مجلس إدارة نادي الزمالك طلب من عبد الواحد السيد تقديم تقرير شامل عن الواقعة ".

وكان الثلاثي فتوح والزناري وصحي قد غادر معسكر الزمالك أمس، دون الحصول على إذن مسبق، ليقرر عبد الواحد السيد معاقبتهم واستبعادهم من القائمة على أن يتم اتخاذ قرار عقابي بحق الثلاثي عقب نهاية مباراة زد.

روي فيترويا يتابع مباراة الزمالك وزد من المدرجات

يتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وأيمن عبد العزيز مدرب الفراعنة بمقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الزمالك و زد ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا