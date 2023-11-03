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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري المصري.. الزمالك وزد تعادل إيجابي في الشوط الأول

مصطفى زيكو لاعب زد
مصطفى زيكو لاعب زد

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك وزد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

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مصطفى زيكو يدرك التعادل لـ زد أمام الزمالك

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الزمالك وزد.. تقدم الأبيض بهدف نظيف بعد مرور نصف ساعة

أهداف الشوط الأول

تقدم الزمالك في الدقيقة 3 عن طريق  التونسي سيف الجزيري لكرة ابراهيم نداي داخل منطقة جزاء زد، فيما أدرك التعادل لفريق زد مصطفى زيكو فى الدقيقة 32 من أحداث المنعطف الأول من المباراة لينتهي بنتيجة 1 ـ 1.

و يضم تشكيل الزمالك كل من: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:  حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد  وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق  ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار"  ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا .

تشكيل زد أمم الزمالك

حراسة المرمي: علي لطفي 

خط الدفاع: محمد سمير، محمد اسماعيل، مصطفي العش، علي جمال 

خط الوسط: محمد أشرف، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، محمد عاطف قطه 

خط الهجوم: شادي حسين  ، مصطفي زيكو.

ويتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وأيمن عبد العزيز مدرب الفراعنة بمقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الزمالك و زد ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. 

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