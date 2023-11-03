"الثأر" عنوان صن داونز لمواجهة الوداد في نهائي الدوري الأفريقي

نجح الوداد المغربي في الصعود للمباراة النهائية من بطولة دوري السوبر الأفريقي، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراتين ذهابًا وإيابًا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في الدور نصف النهائي من البطولة.



فيما حقق صن داونز الجنوب أفريقي الفوز على الأهلي بهدف نظيف بمجموع المباراتين، ليصعد للمباراة النهائية لمواجهة الوداد المغربي.

الوداد وصن داونز.. الثأر عنوان النهائي الأفريقي

يبحث موكوينا، المدير الفني لصن داونز عن تحقيق الفوز خلال مواجهة نهائي دوري السوبر الأفريقي، بعدما قام الفريق المغربي بإقصاء الفريق الجنوب إفريقي خلال نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

وتسود حالة من القلق لدى الفريق الجنوب أفريقي من تكرار سيناريو الموسم الماضي بالشامبيونزليج.

في المقابل، يخشى الوداد المغربي من السرعات التي يمتلكها الفريق الجنوب أفريقي، خصوصًا وأن مباراة الذهاب ستكون في المغرب، فيما سيكون مواجهة الإياب بجنوب أفريقيا.

تفاصيل صعود الوداد على حساب صن داونز بدوري أبطال أفريقيا 2022

شهدت مواجهة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بين الوداد البيضاوي وصن داونز نهايتها بالتعادل السلبي 0/0، في المباراة التي لُعبت بالمغرب.



وتوقع الكثير من جماهير ومتابعي كرة القدم الأفريقية أن يحقق صن داونز فوزًا سهلًا على الوداد، لكن الأخير نجح في خوض مباراة قوية، حيث نجح في الخروج متعادلًا بنتيجة 2/2، ليصعد للمباراة النهائية أمام الأهلي، لكنه خسر البطولة بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.