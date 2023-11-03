الزمالك وزد.. تقدم الأبيض بهدف نظيف بعد مرور نصف ساعة

الدوري المصري

مرت نصف ساعة ومازال التقدم لفريق الزمالك على نظيره نادي زد، بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا، فى اطار الجولة السادسة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري لكرةالقدم.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالهدف الأول عن طريق سيف الجزيري مهاجم الفريق فى الدقيقة 3 من بداية المباراة.

وتمثل تلك المباراة عنق الزجاجة بالنسبة لـ أوسوريو الذي يسعى لتحقيق فوز يحافظ به على فرصه بالتواجد كمنافس حقيقي على لقب المسابقة.

وتمنح الفرصة للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بعد تعالي الأصوات المطالبة برحيله بعد الخسارة أمام إنبي في ظل تذبذب نتائج وعروض الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا .