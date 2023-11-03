طائرات أمريكية بدون طيار تحلق فوق غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن قيام البنتاجون الأمريكي بإطلاق طائرات أمريكية دون طيار للتحليق فوق قطاع غزة للمساعدة على استعادة المحتجزين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن توقف إطلاق النار في غزة حتى إطلاق سراح المحتجزين.

سقوط 60 شهيدا

أكد "مجمع الشفاء الطبي"، أن قافلة الإسعاف التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر، مُشيرًا إلى سقوط 60 شهيدًا وجريحًا بمجزرة بوابة مستشفى الشفاء الطبي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أبناء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

وذكر مجمع الشفاء الطبي، أن بعض الجرحى فقدوا حياتهم لعدم تقديم الخدمة لهم، بسبب تفاقم وضع المنظومة الصحية والاكتظاظ واستمرار القصف الإسرائيلي ومنع إدخال الوقود.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة "أشرف القدرة"، قد أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى، مُطالبًا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.

وأشار القدرة، إلى أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

أول تعليق فلسطيني على قصف الاحتلال مشفى الشفاء في غزة

أكدت "وزارة الصحة الفلسطينية"، أن القصف الصهيوني استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قصف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة.

من جهته، قال مدير عام المستشفيات في غزة: مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي.

وقصفت قوات الاحتلال، بصاروخ مدخل مستشفى الشفاء بالتزامن مع لحظة خروج قافلة الإسعافات التي تحمل الجرحى المتجهين إلى الجنوب تمهيدًا لسفرهم إلى خارج.

وأسفر القصف، سقوط جرحى من جراء استهداف الاحتلال قافلة الإسعافات المتجهة إلى معبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء في غزة.