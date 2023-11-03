حزب الله: أمريكا تتحمل المسئولية الكاملة عن حرب غزة

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كانت لها نتائج استراتيجية ستترك أثارها على حاضر ومستقبل إسرائيل.

وقال “نصرالله” خلال خطابه الذي عرضته فضائية “القاهرة الأغخبارية”، اليوم الجمعة، أن إسرائيل طلبت من أمريكا أسلحة جديدة و10 مليارت دولار، والتضحيات والانجازات فى قطاع غزة مستحقة وكبيرة، معقبا:"طوفان الأقصي أسست لمرحلة جديدة من مصير شعب فلسطين وكانت خيارا صائبا وحكميا".

وتابع: “وضع هدف استعادة الأسري الإسرائيليين بدون قيود وإسرائيل ارتكبت جرائم وعمليات إبادة جماعية فى غزة.. ولم تحقق أي انجاز عسكري حتى الآن.. والعدو الإسرائيلي كان تائها وشاردا منذ اليوم الأول للمعركة”.

وواصل نصرالله:"العدو الاسرائيلي عاجز وفاشل.. ويدمر الأحياء السكنية فى قطاع غزة.. وكل ما يجري فى قطاع غزة يكشف لنا من جديد الطبيعة المتوحشة لهذا الكيان الإسرائيلي الغاصب الذي زرع فى فلسطين بناء على وعد بلفور المشئوم.. اليوم من جديد وبعد كل السنوات التى حولوا فيها أن يقولوا للشعوب العربية والإسلامية أن إسرائيل لديها قيم إنسانية ودولة قانون وأخلاق.. شهداء غزة وأطفال غزة ونساء غزة يكشفون ويسقطون الأقنعة الكاذبة عن الكيان الإسرائيلي.. وغزة تسحق أمام العالم كله دون أي تدخل.. وأمريكا مسئولة بالكامل عن حرب غزة وتمنع وقف العدوان على غزة.. وأمريكا تثبت أنها الشيطان الأكبر.. ومسئولة عن كل المجازر فى كل العالم خلال القرن الماضي والقرن الحالي.. ويجب محاسبة أمريكا على المجازر التى ترتكبها".

في اليوم الـ 28 للحرب.. إسرائيل تطوق غزة والأنظار تتجه لحزب الله اللبناني





في اليوم الـ28 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، شهد النزاع جملة من التطورات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي "تطويق" مدينة غزة بعد ستة أيام على بدء توغله البري، فيما يترقب اللبنانيون والمعنيون بالنزاع كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لتبيّن ما إذا كانت ستحسم مسألة انخراط حزبه في القتال.

تشهد الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية ترقبًا لما سيعلنه، مع توقعات بإمكانية انخراط حزب الله اللبناني في حرب مباشرة ضد إسرائيل، تستهدف تقويض قدرتها في التصعيد الراهن بقطاع غزة.

ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة، عصر اليوم الجمعة والتي مهدت لها وسائل إعلام تابعة للحزب عبر نشر مقاطع لـ"نصر الله"، وهو يراجع عدد من الكلمات، وهو يسير في الطرقات تمهيدًا لإلقاء كلمته الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويتزامن خطاب نصر الله، مع الأسبوع الثالث للحرب الإسرائيلية في غزة.

ومنذ اليوم الأول لاندلاع الحرب التي تلت هجوما غير مسبوق لحماس على أراض إسرائيلية، أعلن حزب الله الداعم للفصيل الفلسطيني، أنه يقف إلى جانب حماس. وتبنى سلسلة عمليات انطلاقا من جنوب لبنان ضد إسرائيل التي تردّ بقصف بلدات وقرى حدودية لبنانية.

ويلقي نصر الله خطابه الذي سينقل عبر شاشات التلفزيون، في احتفال مركزي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، تكريماً لعناصره الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 70 شخصًا في لبنان، بينهم 52 مقاتلاً من الحزب، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس". وأعلنت إسرائيل من جهتها مقتل ثمانية عسكريين ومدني واحد.

وبينما يرى محللون أن لا مصلحة للحزب بالانخراط في حرب ستدمّر لبنان لا محالة، وفق التهديدات الإسرائيلية، يعتبر آخرون أن القرار بيَد إيران التي تقود ما يعرف بـ"محور المقاومة" في المنطقة ضد إسرائيل، والذي يضم إلى جانب حزب الله، مجموعات مسلحة في سوريا والعراق واليمن.

تطويق مدينة غزة

ويأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس "تطويق" مدينة غزة بعد ستة أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري إن القوات الإسرائيلية "أكملت تطويق مدينة غزة، مركز منظمة حماس الإرهابية".

وبحسب هغاري، فإن "مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق" في اليوم السابع والعشرين للحرب بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

في السابع من أكتوبر، شنّت حركة حماس هجومًا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله الى مناطق إسرائيلية وتسبب بمقتل قرابة 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل بقصف مدمر على قطاع غزة حيث قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من 3700 طفل، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.