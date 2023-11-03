رياضة أسيوط تختتم لقاءات دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية لتنس الطاولة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامه للرياضة"اليوم ختام فعاليات دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية فى لعبة تنس الطاولة بنات دور الثمانية ، الذى تنقذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، أن فاعليات دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والساحات الرياضية ،تأتى تحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التوسع فى البرامج والأنشطة بهدف زيادة عدد المستفيدين ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لكافة فئات المجتمع ، ووصول الخدمات والبرامج التى تقدمها الوزارة لأكبر عدد ممكن من المشاركين .

وأشار أن الدورى يضم الفئة العمرية من عمر 13 حتى 17 سنة، وتتم المنافسات فى كرة القدم وتنس الطاولةبنظام دورى المجموعات وخروج المغلوب فى الأدوار النهائية وفى تنس الطاولة تقام المنافسات بنظام الفردي وخروج المغلوب للبنين والبنات من نفس المراحل السنيه ، وصولا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

تاتى فعاليات الدورى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

رياضة أسيوط تختتم لقاءات دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية للعبة تنس الطاولة

رياضة أسيوط تختتم لقاءات دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية للعبة تنس الطاولة