اقتصادية وتنموية.. برلمان أسيوط ينظم ندوات "التغيرات المناخية وأبعادها"

تواصل إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفيذ فعاليات محاضرة بعنوان “التغيرات المناخيه وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية” بمركز شباب حى بحرى الغنايم.

شارك فيها 75 عضوا من أعضاء برلمان طلائع وشباب المركز والهيئات الشبابيه التابعه لإدارة الغنايم

يهدف اللقاء إلى تفعيل دور الشباب فى مواجهة التغيرات المناخية وتشجيعهم على تقديم حلول وأفكار ابتكارية تتبناها الدولة المصرية لتحقيق التكيف والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وناقش اللقاء مفهوم التغيرات المناخية؛ إذ يشير تغير المناخ إلى التحولات طويلة الأجل فى درجات الحراره وأنماط الطقس.

إن قضية التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة يجب مواجهتها بكل حزم ومن المقدر أن تصل الخسائر الاقتصادية العالمية من 280 - 500 مليار دولار بحلول عام 2050 وآثار التغير المناخي، أسباب تغير المناخ فى مصر، التغيرات المناخية وآثارها في البيئة.

وأخرج اللقاء بالتوصيات تخطيط المساحات الخضراء كنموذج لاستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية والحد من استخدام الوقود الاحفورى وترشيد استخدام المياه والتوسع فى زراعة محاصيل الذهب الأخضر “الجوجوبا” ضرورة استخدام الطاقه المتجددة--------- إلخ

حاضر اللقاء الدكتور عصام عادل أحمد أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة أسيوط

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

برلمان أسيوط يواصل تنفيذ ندواته

برلمان أسيوط يواصل تنفيذ ندواته