«ترسيخ قيم الولاء والإنتماء» ندوة تثقيفية في مركز شباب حى السلام بمنفلوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، "الإدارة العامة للشباب" ندوة تثقيفية حول " ترسيخ قيم الإنتماء والولاء" بمركز شباب حى السلام ضمن خطة النادي الثقافي، بمشاركة 25 شاب وفتاة من أعضاء النادي الثقافي بالمركز

حاضر اللقاء الشيخ ياسر جمعه والذى أكد على أهمية وضرورة غرس قيم الولاء والانتماء بين الشباب والنشء من أجل خلق جيل واعى قادر على مواجهة اى تحديات، واوضح ان هذا الولاء لا يتأتى مصادفة أو بمجرد الإقامة على أرض، لكنها الفطرة التي يولد الفرد عليها فتتولاها كافة المؤسسات بالرعاية والمحافظة، حتى تقوى ويشتد عودها للمجابهة والصمود. واختتمت الندوة بنقاش مفتوح مع الحضور

وأكد دكتور علاء جاد وكيل الوزارة أن الندوة تأتي ضمن خطة النادى الثقافي بالإدارة العامه للشباب ، والذى يهدف إلى معرفة أهمية غرس قيم الولاء والانتماء لدي أبناء الوطن مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالنشء والشباب والعمل على تنمية روح الانتماء لوطنهم وتوعيتهم بمختلف التحديات، التي تواجه الدولة وهى تسعى لبناء الجمهورية الجديدة وتحمل مسؤولية القيادة لمستقبل هم من يرسمون ملامحه.

نُظم اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

ندوة تثقيفية في مركز شباب حى السلام بمنفلوط

ندوة تثقيفية في مركز شباب حى السلام بمنفلوط

ندوة تثقيفية في مركز شباب حى السلام بمنفلوط