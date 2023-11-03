رئيس جامعة حلوان يوقع بروتوكول تعاون مع نادي الصيد

وقع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري، يمثله المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد قنديل أن جامعة حلوان عريقة، موضحا تاريخ الجامعة، وأنها كانت سباقة في إدخال علوم الرياضية إلى مصر.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أنها الجامعة الأم في كليات التربية الرياضية بمصر، مشدداً على ضرورة مواكبة الاتجاه العالمي والتعديل في المنظومة الرياضية وتحويل كليات التربية الرياضية إلى علوم الرياضة.

جامعة حلوان تسعى لتعليم التربية الرياضية

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى لتبنى تعليم التربية الرياضية بمفومهما الجديد وتعمل على إنشاء نادى رياضى خاص بجامعة حلوان، وبتوقيع هذا البروتوكول يساعد على تحقيق الأهداف كأحد الركائز الأساسية لإدارة هذه المنظومة وتاكيد فكر ان طالب التربية الرياضية مكانه فى النادى.

وأشاد المهندس عبد الله غراب، رئيس مجلس إدارة النادي، بتنوع تخصصات جامعة حلوان العريقة، مبيناً أن البروتوكول يسهم في دعم الممارسة الرياضية للشباب واكتشاف المواهب في مختلف المجالات.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور هابى حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بالهرم.

المهندس ناصر شومان رئيس مجلس ادارة التعاون للبترول، الدكتور تامر العنانى مدير نادى الصيد باكتوبر، وأعضاء مجلس ادارة النادى.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي وعلمي، وكذلك التدريب وتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة، إلى جانب التعاون في استخدام المنشآت الرياضية وإقامة الأكاديميات والمعارض والأنشطة المختلفة.

كما ينص البروتوكول على التعاون في استضافة وتنظيم الانشطة والمهرجانات والأحداث الرياضية، بجانب الإستعانة بخبرات مدربين النادى فى تدريب منتخبات الجامعة في الألعاب المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في تدريب طلاب كليات الجامعة في مقرر التدريب الميداني من كليتي التربية الرياضية بالجامعة خلال فترات التدريب الميداني في النادي وعمل المعايشة لطلاب الجامعة مع الفرق الرياضية المختلفة.

كما تنص بنود البروتوكول على توجيه مشاريع تخرج طلاب كليات الجامعة لتجميل الجداريات وعرض اللوحات الفنية والمجسمات بالنادي، وغيرها من مجالات التعاون، بجانب التعاون مع النادى فى رعاية الأحداث بالجامعة وإقامة المهرجانات والاحتفالات والعروض الفنية والأنشطة الرياضية والمناسبات الرياضية المختلفة في مختلف المجالات والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالجامعة أو النادي.

وفى نهاية فعاليات حفل توقيع البروتوكول تبادل رئيس جامعة حلوان، ورئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى الدروع.