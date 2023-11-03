رئيس مياه الشرقية يتابع الموقف التشغيلي للمحطات

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جولاته الميدانية المكثفة للوقوف على الحالة الفنية للمحطات بجميع أفرع المحافظة.

استهل رئيس الشركة جولته بتفقد آبار أنشاص العبور بمنطقة بلبيس الصناعية، لمراجعة الموقف ووضع تصور للحلول الدائمة لمشاكل المياه و الصرف الصحي بالمنطقة، وذلك لاستيعاب التوسعات العمرانية الكبيرة بها.

وتفقد رئيس الشركة أيضا، محطتي مياه العزيزية وكفر الصعيدي المرشحة بفرع منيا القمح ومحطة مياه بني شبل بمركز الزقازيق، مشيرا إلى أن تلك الزيارات الدورية من شأنها المتابعة وتذليل أي صعوبات قد تواجه العاملين بالمحطات، من أجل ضمان تقديم الخدمات المستدامة للمواطنين، وإيصال كوب ماء نظيف لهم، والتأكيد أيضا على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة.

وفى اطار متابعتة الميدانية لمشروعات التعاون الدولى، تفقد المهندس عامر الأعمال القائمة بمحطة معالجة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بطاقة تصميمية ١٢ الف / م ٣ بنظام MBBR والتى تم الانتهاء من أعمالها كافة بنسبة ١٠٠ %، وجاري الآن أعمال تجارب التشغيل والاستلام الابتدائي للمشروع، حيث تم المرور على مراحل المحطة بالكامل، ومتابعة تشغيل جميع مكونات المحطة.

وأكد عامر اثناء اللقاء على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن سلامة جميع المواطنين من أهالي هذه القرى والعاملين بالمشروع،بالاضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركة والشركات المنفذة للمشروعات بما ينعكس بدورة على انجاز الأعمال بجودة وكفاءة عالية.