حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر شكر

فى إطار تكليفات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتصدي بكل حسم لظاهرة التعدي على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد.

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة تحت إشراف أحمد صلاح نائب رئيس المدينة بإزالة حالة تعد ببناء سور على الأراضي الزراعية بمساحة 200متر بناحية بعزبة القدري التابعه للوحدة المحلية بالشقر إزالة كلية ومصادرة مواد البناء والذى وجه بإزالة آثار التعدى وعدم تكراره وأنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين.

وشدد الدكتور رئيس المركز والمدينة على استمرار المرور المستمر ورصد أي تعدي وإزالته في المهد و اتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذا للقانون.