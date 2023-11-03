لص شقق.. القبض على سائقين احتجزا شخصا وتسببا في وفاته بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائقين لقيامهما باحتجاز عاطل وسقوطه من شرفة المنزل حال محاولته الهرب مما أدى إلى وفاته.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين سقوط (عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.

و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة").



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما.

وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول ) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما، على إثر ذلك قاما باصطحاب المذكور واحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضًا.. وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة

دفن جثمان شاب توفى غرقا في منشأة القناطر



من ناحية أخرى صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في أحد المجاري المائية بقرية نكلا بمنشأة القناطر.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وقامت سيارة إسعاف بنقلهل إلى المشرحة، ووضعها تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة.

ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط



تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في العياط، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق مع ديلر الحشيش في منشأة القناطر



تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش في منشأة القناطر.

وافادت التحقيقات الأولية، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.