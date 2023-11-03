القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية للمساواة بين الجنسين بالإسكندرية

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية حول "المساواة بين الجنسين" والتي استهدفت العاملات والعاملين وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر ، واستمر على مدار يومين.

دور المجلس القومي للمرأة

افتتحت شيماء نعيم مديرعام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية بالتعريف بدور القومي للمرأة ، ولمشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

بينما عرضت سماح حلمي خبيرة المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، واستعرض الاستاذ مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

وتناول التدريب استعراض دور مكتب شكاوي المرأة والخدمات التى يقدمها ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة بالاضافة الى مفهوم التقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بالفندق.