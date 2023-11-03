طرق الوقاية من التهاب الجيوب الانفية

التهاب الجيوب الانفية.. يحدث إلتهاب الجيوب الانفية الحادة نتيجة التهاب الغشاء المخاطي الرقيق المبطن للحجيرات الأربعة المملوءة بالهواء التي توجد داخل عظام الوجه، والتي تسمى بالجيوب الأنفية.

تحذيرات وزارة الصحة والسكان



وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من إلتهاب الجيوب الأنفية الحادة والتي يجب استشارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب حتى لا تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

التهاب الجيوب من الامراض الشائعة



ويعد التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة والتي تصيب الانسان في مختلف الأعمار، إلا أن أكثر من يصابون به ينعمون بالشفاء بعد تقديم علاج التهاب الجيوب الأنفية المناسب، ولكن القليل منهم تظهر لديهم اعراض خطيرة.



وتتمثل أعراض التهاب الجيوب الانفية كالاتي:



إفرازات سميكة من الانف عادة ما تكون صفراء إلى خضراء

إرتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة

احتفان أو انسداد بالانف

ألم بالوجه والشعور بالتعب

صعوبة أو عدم القدرة على الشم

السعال

ضغط الاذن أو الامتلاء

الصداع

أنواعها

التهاب الجيوب الانفية الفيروسي

التهاب الجيوب الانفية البكتيري

التهاب الجيوب الانفية المتكرر

التهاب الجيوب الانفية المزمن



طرق الوقاية



تنظيف الانف لتخفيف الاحتقان

الابتعاد عن الروائح المسببة للاحتقان

استخدام جهاز مرطب للهواء

استخدام كمادات دافئة على الانف

تعزيز مناعة الجسم

معرفة مشكلة مسبب الجيوب

الحفاظ على رطوبة الانف