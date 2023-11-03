خبير اقتصادي يكشف للوفد موعد تعويم الجنيه بعد تثبيت الفائدة

أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الإقتصادي حول أن يكون هناك تعويم جديد للجنيه المصري عقب قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس بتثبيت سعر الفائدة مؤكدًا بأنه من الوارد أن يكون هناك تعويم للجنيه المصري مجددًا بسبب ضغوطات صندوق النقد الدولي.

الإدريسي: صندوق النقد الدولي بيضغط للتعويم

وأضاف الإدريسي خلال تصريح لبوابة الوفد الإلكترونية قائلًا.. "وارد بأن يكون هناك تعويم جديد للجنيه المصري لأن صندوق النقد الدولي بيضغط بشكل كبير جدًا على استخدام الصرف المرن أو ما يعرف بالتعويم ودا متوقع يكون خلال فترة قليلة قادمة".

وأشار الخبير الإقتصادي حول تدابير البنك المركزي المصري من الاحتياطات الأجنبية قائلًا.. "احنا كقتصاد وبنك مركزي بنحاول اننا نأمن احتياطتنا الأجنبية وإننا نتحرك على زيادة النقد الأجنبي لكي لا يحدث انفلات كبير جدًا في سعر الصرف في حالة التعويم ونجد الدولار وصل لـ 50 جنيه".

التفاوض على زيادة الودائع العربية في البنك المركزي

وشدد الدكتور علي الإدريس على تزويد الاحتياطي الأجنبي قائلًا.. "أنا داخلي من الصين الفترة الماضية ما يقرب حوالي مليار دولار للبنك المركزي كمان الفترة القادمة سيتم إدخال 6 مليار دولار "3 مليار من السعودية 2 مليار دولار من الإمارات ومليار دولار من قطر"، مع التفاوض على زيادة الودائع العربية في البنك المركزي كل هذه الإجراءات تقوم على توفير الدولار لذلك عند اتخاذ قرار التعويم استطيع احتواء قيمة سعر صرف الجنيه وميتراجعش بكشل كبير جدًا".