الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق مع عاطل لاتجاره في الحشيش

محاكمة أرشيفية
محاكمة أرشيفية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش في منشأة القناطر، وتبين حيازته على المخدر.

كشفت التحقيقات أن بحوزة المتهم “فرشين حشيش”، و2000 جنيه وسلاح أبيض (كتر) استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.


وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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