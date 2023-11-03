إلغاء الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ

قرر محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين،الجمعة ، إلغاء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي كان مقررا غدا السبت، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وصرح نورالدين أن سيتم قصر الاحتفالات بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمدينة برج البرلس.

يذكر أن العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ يوافق الرابع من نوفمبر، تخليدا لذكري معركة البرلس البحرية 1956، والتي انتصرت فيها البحرية المصرية على القطع البحرية التابعة للبحرية الإنجليزية والفرنسية ضمن أحداث العدوان الثلاثي.