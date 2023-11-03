أسعار الدولار بالبنوك اليوم الجمعة 3-11-2023

ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 3-11-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.82 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

قرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة في سابع اجتماع للجنة السياسات النقدية فى 2023.

قرار تثبيت الفائدة جاء متوافق مع توقعات بنوك الاستثمار اللي توقعت تثبيت أسعار الفائدة فى إطار خطط مواجهة التضخم اللي بيواصل ارتفاعاته في الشهور الأخيرة وسجل ما يزيد على الـ 40% وهي أعلى نسبة للتضخم فى مصر.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.67 بالمئة إلى 106.16 وانخفض بنحو 0.8 بالمئة عن أعلى مستوى بلغه الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0598 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وصعد الين من أدنى مستوياته في عام إلى 150.38 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2173 دولار وانخفض إلى 87.14 مقابل اليورو تحسبا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي قفز 0.9 بالمئة الأربعاء، و0.6 بالمئة أخرى الخميس، ليلامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6439 دولار.