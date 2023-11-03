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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المتحدث باسم الأونروا: تُزَوَّد المستشفيات في قطاع غزة بوقود المخابز (فيديو)

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

 قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن الوقود المتوفر في غزة لا يكفي لعمل المستشفيات أكثر من يومين، إذ تُزَوَّد بوقود المخابز وغيرها من المنشآت، منوهًا بأن فلسطين أصبحت في مصيبة كبيرة، و“الأونروا” لن تكون قادرة على إدخال المساعدات، بسبب عدم وفرة الوقود.

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تدمير القطاع الصحي:

  أضاف “أبو حسنة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أنّ الوضع في قطاع غزة كارثي، وهناك مأساة إنسانية، ودمار عشرات البيوت والبُنى التحتية والشوارع، بالإضافة إلى تدمير القطاع الصحي، الذي أصبح غير قادر، على علاج عدد كبير من الجرحى.


 قلة توافر الوقود:

 تابع المتحدث باسم الأونروا: “لن يكون هناك إمكانات للعلاج، أو استقبال المرضى، إذ تقام العمليات بدون تخدير، وعلى أضواء الشموع، بسبب قلة توافر الوقود، وهذا يعني فشل القطاع الصحي بالكامل في قطاع غزة”.

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