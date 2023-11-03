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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محلل سياسي: تدمير البنية التحتية لغزة يعتبر تهديدًا للوجود الفلسطيني بالقطاع (فيديو)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال الدكتور منذر الحوارات، المحلل السياسي الأردني، إنَّ تدمير البنية التحتية في غزة كان له تأثيراً كبيراً على حياة المواطنين بالقطاع ما يشكل تهديد على استمرارية وجودهم بالمكان وهو ما يريده الاحتلال الإسرائيلي.

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 البنية التحتية لغزة

وأضاف “الحوارات”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن البنية التحتية لغزة تضررت بشدة لتتآكل من استمرار حرب غزة منذ أكثر من 25 يوماً، والقصد بتدميرها تدميراً منهجياً بسبب القصف المتواصل.

الحصار البري لتطويق غزة

وتابع المحلل السياسي الأردني، أنَّ الحصار البري لتطويق غزة الهدف منه أن يغادر الفلسطينيون منازلهم، خاصةً أنه صاحبه قصف جوي عنيف مقصود وغير مسبوق، ما يعد جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية، والعدوان الإسرائيلي يضرب بلا رحمة ولا هوادة لرد هزيمته العسكرية الكبيرة في 7 أكتوبر.


 

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