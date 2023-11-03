نقص البروتين والخبز من الأخطاء الشائعة في وجبة الإفطار.. طبيبة توضح

يرتكب العديد من الأشخاص أخطاء مماثلة في وجبة الإفطار، مثل تخطي البروتين أو تناول الأطعمة والمشروبات الخاطئة على معدة فارغة.

الخبز الأبيض والخبز المحمص والكرواسان والكعك والمعجنات الأخرى - يبدأ آلاف الأشخاص يومهم بمثل هذه المنتجات، لكن تناولها (على معدة فارغة) يعد خطأً، حسبما أفاد موقع 78.ru، نقلاً عن خبيرة التغذية إيلينا زلاتينسكايا، ووفقا للأخصائية، فإن مثل هذه المنتجات تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات "السريعة"، التي تزيد من نسبة السكر في الدم وتثير ترسب الدهون النشطة.

وتوافق خبيرة التغذية إينا زورينا على أن الخبز على معدة فارغة هو أحد الأخطاء المعتادة في وجبة الإفطار.

وخبز الخميرة يضع ضغطًا إضافيًا على الأمعاء، مما يسبب عمليات التخمر فيها، وأضافت أن البنكرياس والمعدة يعانيان.

ومن الأخطاء النموذجية أيضًا في وجبة الإفطار نقص البروتين. لكنه هو الذي يضمن الشبع على المدى الطويل، ويعطي الطاقة ويحافظ على الصحة، وللحصول على مناعة جيدة، من المهم استهلاك ما يكفي من البروتين عالي الجودة - على سبيل المثال، يوجد في البيض ومنتجات الألبان والمكسرات والبذور.

ماذا يجب أن يحتوي الإفطار أيضًا؟

الكربوهيدرات البطيئة والألياف والدهون الصحية والماء والفيتامينات والعناصر الدقيقة.

وبالإضافة إلى نقص البروتين والمخبوزات على معدة فارغة، فمن بين الأخطاء النموذجية في وجبة الإفطار، يسمي الخبراء شرب القهوة والعصائر على معدة فارغة (وهذا يضر بالغشاء المخاطي المعوي)، والتدخين أثناء الوجبات، وتناول المنتجات الصناعية الجاهزة، والرياضة أو النشاط البدني المكثف بعد الإفطار مباشرة.