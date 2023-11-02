الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني بدأت بـ30 مليون ريال (التفاصيل)

مركز الملك سلمان للإغاثة يحتل مركز الصدارة بمؤشرات موقع جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، عقب توجيه خادم الحرمين الشريفين بإطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

30 مليون ريال من خادم الحرمين للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

وكان المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، قال أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد افتتح الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين بتبرعه بـ 30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجها بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.. وذلك وفق لوسائل الإعلام السعودية.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوضح طرق جمع تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وأوضح الربيعة أنه سيجري جمع التبرعات عبر تلك الطرق:

منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة.

من خلال تطبيق "ساهم" .

الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة .

عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.

ولفت مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في الفترة الحالية.