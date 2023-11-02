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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد أولى مواجهات الأهلي بمونديال اليد للأندية

يد الأهلي
يد الأهلي

 يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، لخوض أولى مواجهاته في بطولة كأس العالم للأندية مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من نوفمبر الجاري أمام نظيره النور السعودي.

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مباريات الأهلي المؤجلة.. موعد مواجهتي الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري


ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة مساء يوم الأحد المقبل متوجهة إلى المملكة السعودية.
كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن تكليف محمد الغزاوي، بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري. 
وقام الغزاوي بالإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

جراحة ناجحة لصانع ألعاب الأهلي ..

على صعيد آخر ، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رضا سليم لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏
"وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع القادمة.‏

وأشار طبيب الأهلي في تصريحاته إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

كان المغربي رضا سليم لاعب الأهلي، قد أجرى عملية جراحة اليوم، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

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