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الخميس 02 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

القافلة الطبية المجانية بقرية الصفيين التابعة لكفر شكر أيام الجمعة والسبت

صورة
صورة

تعلن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية الصفيين التابعة لكفر شكر أيام  الجمعة  والسبت الموافق 3 و4 من شهر نوفمبر.

يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف  الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة.

القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية..

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