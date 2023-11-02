5 غيابات عن قائمة الزمالك لمواجهة نادي زد في الدوري الممتاز

أعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تخوض مواجهة نادي زد مساء غدًا الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، والتي تدخل ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

وشهدت قائمة الزمالك عودة سامسون أكينيولا للظهور من جديد في قائمة المباريات، بعدما غاب لفترة طويلة لارتباطه بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بينما شهدت القائمة غياب 5 لاعبين ما بين الأسباب الفنية والإصابة.

قائمة غيابات الزمالك عن مباراة زد

ويغيب المدافع محمود علاء عن القائمة لأسباب فنية، مع استمرار غياب اللاعب عمرو السيسي عن وسط الملعب رغم حل أزمته وعودته للتدريبات الجماعية مؤخرًا.

فيما يغيب كل من محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش بسبب الاصابة، ومصطفى شلبي للإصابة التي تعرض لها أمام إنبي في الجولة الماضية.

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز “دوري النيل” برصيد 8 نقاط، والتي حصدها من الفوز في مواجهتين والتعادل في مواجهتين وخسارة لقاء وحيد.