أزهر سوهاج: فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه أول شؤون قرآن كريم

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه أول شؤون قرآن كريم» بإدارات (سوهاج - المراغة - طما - البلينا - طهطا - ساقلتة - جرجا -جهينة - المنشاه - العسيرات - أخميم - الجلاوية - دار السلام )، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م، وبطاقة الوصف الوظيفي، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 2/11/2023م حتى الخميس الموافق 16/11/2023م.

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال تربوي في مجال تخصصه أو مؤهل عال مناسب في مجال تخصصه بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون على درجة معلم خبير على الأقل.

3. أن يكون قضى مدة بينية قدرها خمسة سنوات على الأقل في وظيفة (موجه) مادة أو نشاط

4. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

5. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة عن تقدير(فوق متوسط) على الأقل.

الأوراق المطلوبة:

(طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل - بيان حالة كمبيوتر + يدوي).

مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، تقدم الطلبات بالإدارات سالفة الذكر.

وفي ذات السياق أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه أول شؤون قرآن كريم» بالمنطقة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م، وبطاقة الوصف الوظيفي، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 2/11/2023م حتى الخميس الموافق 16/11/2023م.

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال تربوي في مجال تخصصه أو مؤهل عال مناسب في مجال تخصصه بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون على درجة معلم خبير على الأقل.

3. أن يكون قضى مدة بينية قدرها خمسة سنوات على الأقل في وظيفة (موجه) مادة أو نشاط

4. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

5. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة عن تقدير(فوق متوسط) على الأقل.

الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل - بيان حالة كمبيوتر + يدوي).

مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.