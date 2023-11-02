نتائج قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين.. ديربي ناري

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، عن مواجهات قوية على الأندية المتنافسة، والتي كانت مساء اليوم الخميس.

هُنـا مواجهات دور الـ 8 🆚🔥



من سيعبر نحو نصف النهائي 🤩🔝#أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/vmMO0mFyVU — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) November 2, 2023

نتائج قرعة دور الثمانية من كأس خادم الحرمين

تأهل اندية الهلال والاتحاد والنصر والشباب والتعاون وأبها والخليج والفيصلي لدور الثمانية من كأس الملك، ومن المقرر أن تقام المباريات في يومي 11 و12 من شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري 2023.

أسفرت القرعة عن مباريات قوية منها ديربي يجمع بين النصر والشباب، وستكون ثاني المباريات بين فريقي أبها والخليج، على أن يلعب نادي الاتحاد أمام الفيصلي المنافس بدوري الدرجة الاولى.

وسيلعب الهلال بطل النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين مع فريق التعاون في المباراة الرابعة من المسابقة، والمقرر لها يوم 12 من الشهر المقبل.

سيتم تأجيل مباراة الاتحاد أمام الفيصلي لوقت لاحق بسبب مشاركة العميد في كأس العالم للأندية المقرر لها في المملكة العربية السعودية.