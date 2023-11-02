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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

استعدادات لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين.. فيديو

تجهيز مستشفى ميداني
تجهيز مستشفى ميداني بالقرب من غزة

 قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إننا في انتظار دخول دفعة جديدة من المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف في انتظار لحظة أن يُؤذن لها بالدخول إلى الجانب الآخر من معبر رفح، ومجهزة بأطقم من المسعفين والأطباء، ويتم الكشف الأولي على المصابين لتحديد أي المستشفيات التي سيُنْقَلُون إليها.

وأضاف مراسل إكسترا نيوز، أن على الجانب الآخر، هناك أول سيارة تخرج من دفعة المساعدات التي وصلت بالفعل إلى قطاع غزة وموضوع عليها علم فلسطين بعد أن تفريغ حمولتها.

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ونوه بأنه من المنتظر اليوم أن تكون هناك دفعة جديدة من هؤلاء الجرحى والمصابين، يتم نقلهم إلى الجانب المصري، وبالحديث عن الأجانب سواء كانوا موظفين في المنظمات الدولية أو مزدوجي الجنسية، فعلى بعد أمتار هناك عدد كبير من السيارات التي تحمل العلامات الدبلوماسية، حيث إنها تابعة لعدد من السفارات الدولية لدى القاهرة، كما أنها في انتظار لحظة عبورها ثم الانتقال بها جوًا عبر مطار العريش أو برًا إلى القاهرة.

الكشف على 21 مصابا من الأشقاء

وأوردت إكسترا نيوز في خبر عاجل، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح  السيسي، بتقديم أوجه الدعم الصحي للأشقاء في غزة، وقد تم توقيع الكشف الطبي على كل الحالات من الأشقاء الفلسطينيين وتشخصيهم تشخيصا دقيقا والذين بلغ عددهم 21 مصابا.

وأوضحت الصحة أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات.

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