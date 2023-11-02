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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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ثقافة وفن

سلوي عثمان حماة إسلام جمال في "الصفة السحرية لزواج ناحج"

سلوي عثمان
سلوي عثمان

كشفت الفنانة القديرة سلوي عثمان ملامح شخصيتها  في المسلسل الجديد "والصفة السحرية" لزواج ناجح"، ومن المقرر عرضه في  خلال الماراثون الرمضاني القادم لعام  2024.

وقالت سلوي عثمان أنها تجسد دور والدة النجمة بسمة داود، وحماة النجم إسلام جمال خلال أحداث العمل، ويحدث مشاكل عديدة بين النجمة بسمة داود وإسلام خلال الأحداث.

سلوى عثمان امرأة مكافحة بمنطقة شعبية في "ورق التوت" - اليوم السابع
سلوي عثمان

مسلسل "الوصفة السحرية" "لزواج ناجح" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ويذكر أن تشارك الفنانة سلوى عثمان  في كثير من الأعمال الفنية، منها مسلسل ورق التوت، ومسلسل نعمة الأفوكاتو، بالإضافة إلى مسلسل نصفي الثاني بطولة الفنان علي ربيع.

سلوى عثمان تكشف عن دورها في مسلسل نصي التاني - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
سلوى عثمان

مسلسل ورق التوت

تدور أحداث العمل الفني في إطار اجتماعي، حيث يتناول المسلسل كثيرا من المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب منها: عملية الختان، والمشاكل الطبقية، والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجهل والاضطراب النفسي.

ويضم العمل الفني مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم: ثراء جبيل، أسماء جلا، سلوى عثمان، طارق عبيد، مصطفى منصور والعمل من بطولة الفنان شريف سلامة، ويعرض حاليًا على شاشة قناة CBC.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومن المقرر عرض مسلسل نعمة الأفاكاتو خلال السباق الرمضاني 2024، حيث تدور أحداث العمل الفني في إطار دراما اجتماعية شعبية، حيث يضم العمل العديد من الفنانين أبرزهم: أروى جودة، عماد زيادة، كمال أبو رية، أحمد زاهر، سلوى عثمان، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد.

بنذة عن سلوي عثمان 

هي أبنة الفنان عثمان محمد علي. تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. دخلت في المجال الفني والسينمائي عام 1978، وعملت في الإذاعة والسينما والمسرح، والتلفزيون، اشتهرت بأدوار الأم.

صور لم تشاهدها من قبل لـ سلوى عثمان ووالدها الفنان القدير - اليوم السابع
سلوي عثمان ووالدها الفنان عثمان محمد على 

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