تعليم أبوتشت يناقش مشكلات الإحصاء الاستقراري مع مديري المدارس

عقد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا اجتماعا موسعا، اليوم الخميس 3 نوفمبر الجاري بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية حضره هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وهبه عبدالعزيز وكيل قسم الإحصاء وحدادي صابر مسؤول الأمن ومديري المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك لاستلام التقارير الخاصة بالاحصاء الاستقراري لبيانات الفصول الدراسية والتلاميذ والطلاب وهيئات التدريس للعام الدراسي 2024/2023.

وناقش الاجتماع مشكلات الإحصاء الاستقراري بالمدارس بعد تحديث وتدقيق بيانات التلاميذ والطلاب علي قاعدة البيانات المركزية خاصة تلاميذ وطلاب الصفوف الأولى في كل مرحلة.

وطالب المدير العام بتحديد تلك المشكلات وحلها فورًا بالتنسيق مع إدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بقنا، لتكتمل عملية تسجيل وتحديث كافة البيانات الخاصة التلاميذ والطلاب.