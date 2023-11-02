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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الهلال الأحمر بشمال سيناء يكشف الحالة الصحية للمصابين القادمين من غزة للعلاج

المستشفى الميداني
المستشفى الميداني المصري قرب غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه بداية من يوم 7 أكتوبر وهناك تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية، مشيرا إلى أن مصر نجحت اليوم في زيادة عدد الشاحنات التي تدخل غزة عبر معبر رفح من 20 شاحنة إلى 100 شاحنة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن 277  شاحنة دخلت عبر معبر رفح إلى قطاع غزة حتى الآن، منوها أن الهلال الأحمر المصري يوفر كل ما يمكن تقديمه إلى الجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر لتلقى الرعاية الصحية. 

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وأشار إلى أن فرق الدعم النفسي أيضًا يبدأ دورها بمجرد وصول الجرحي وذويهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، فيتم توفير كافة احتياجاتهم من مياه وأدوات شخصية ومسكن مجهز، لافتًا إلى أنه يتم تقديم المساعدة لذوي المصابين ويتم توفير وسائل اتصال بأهلهم في غزة أيضًا حتى لا يشعروا بالغربة. 

وتابع: "حاليا نقوم بتجهيز بعض المساكن للمرافقين للمصابين القادمين من قطاع غزة بدعم كامل من محافظة شمال سيناء، ونستعد حاليا لاستقبال الدفعة الثانية من المصابين والجرحى". 

وحول الإصابات الشائعة بين المصابين الفلسطينيين الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج، قال: "أغلب الإصابات شظايا وحروق وكسور"، منوها أنه تم توزيع المصابين على المستشفيات، وهم الآن يتلقوا الرعاية الكاملة.

 

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