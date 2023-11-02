تطبيق برنامج " تكلم" لتأهيل مرضى فقد اللغة على 20 شخصاً بطب المنصورة

بدأت وحدة أمراض التخاطب بكلية الطب بجامعة المنصورة، تطبيق برنامج " تكلم " الحاسوبي المخصص لتأهيل مرضى " فقد اللغة" نتيجة اصابتهم بجلطات مخية وغيرها من العوامل على عينة من مرضى الوحدة ويبلغ عددهم 20 مريضا لمدة ثلاثة أشهر ، وأظهرت النتائج تحسنا واضحا لدى هؤلاء المرضى الذين خضعوا لجلسات مكثفة لمدة ثلاثة أشهر .

التأهيل المبكر

أوضح ذلك الأستاذ الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث وصاحب فكرة البرنامج في تصريحات لـ " بوابة الوفد " ، مشيرا إلى أن التأهيل المبكر لهؤلاء المرضى في الستة أشهر الأولى من الاصابة من العوامل التي تحسن عودة جزء كبير من اللغة التي تم فقدها .

ستة وحدات

وأضاف وكيل كلية الطب بأن البرنامج تم تصميمه بوحدة أمراض التخاطب التي ترأسها الأستاذ الدكتور همت الباز وعضو الفريق المعالج من خلال ستة وحدات تهدف الى تأهيل القدرات اللغوية الاستقبالية والتعبيرية وايضا المهارات الكتابية والقراءة لهؤلاء المرضى ، وذلك من خلال وسائط تفاعلية سمعيه وبصريه بالبرنامج ، حيث يتوافق البرنامج مع البيئة المصرية ، وبعد إظهار تحسنا في نتائج المرضى الذين خضعوا للبرنامج ننتظر تعميمه على مستوى مصر لتحقيق الاستفادة الكاملة منه ، كما أنه يمكن استخدامه في المنزل بمساعدة أحد أفراد الأسرة .

المجالات اللغوية

ولفت وكيل كلية الطب بأنه تم إنشاء البرنامج الحاسوبي الجديد باللغة العربية لإعادة التأهيل اللغوي لمرضى فقدان القدرة الكلامية مع الأخذ في الاعتبار الملاءمة الاجتماعية والثقافية واللغوية للمجتمع المصري لكل بند مقترح في البرنامج ، حيث ركز البرنامج على إدارة المجالات اللغوية المتضررة ومشاكل التواصل لدى مرضى فقدان القدرة الكلامية، وتم مراجعته من خلال 3 خبراء من أطباء التخاطب من جامعات مصرية مختلفة لمراجعة مدى ملاءمة البرنامج ومحتواه.

ملفات صوتية

وأشار وكيل كلية الطب إلى أن البرنامج يتضمن تمارين للقدرتين الاستقبالية والتعبيرية حيث يتكون من ستة أقسام للعلاج اللغوي ، كما يتضمن عددا كبيرا من الشاشات التدريبية ، والبرنامج المصمم يشمل ملفات صوتية تم تسجيلها في استوديو خاص لمعالجة الصوت بواسطة طبيب تخاطب ، وبين بأنه تم تصميم البرنامج لتغطية مجالات اللغة المتأثرة الشائعة بالمرض ، كما تم تصميم الشاشات ومهام التمارين بشكل عشوائي تلقائي مع كل تشغيل لبرنامج "تكلم" بحيث لا يتمكن المريض من توقع التمرين المطلوب بخيارات غير محدودة للشاشات .

فريق متخصص

ولفت بأنه تمت تصميم برنامج "تكلم" بالتعاون مع فريق فني متخصص ومحترف ضم مدير مشروع ومديرًا إبداعيًا ومصممًا تعليميًا وأربعة فنانين رسومات- رسوم متحركة واثنين من مطوري البرامج ، كما تم الحصول على شهادة تسجيل ملكية فكرية لبرنامج "تكلم" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات [إيتيدا] التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مارس 2023 كأول برنامج حاسوبي تأهيلي طبي مصمم لإعادة تأهيل مرضى فقدان القدرة على الكلام للناطقين باللغة العربية.

واختتم وكيل كلية الطب بأنه سيتم مناقشة برنامج " تكلم " كجزء من رسالة دكتوراه للمدرس المساعد بكلية الطب ساره الشربيني يوم 19 نوفمبر الجاري .

د. تامر أبو السعد “ صاحب فكرة البرنامج ”

د. سارة الشربيني قدمت جزءا من البرنامج في رسالة دكتوراة