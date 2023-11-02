النصب الإلكتروني.. خطر يتربص بك عبر الإنترنت

أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية فنحن نستخدمه للتواصل مع الآخرين، وللعمل، وللترفيه ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على الإنترنت يجعلنا عرضة لخطر النصب الإلكتروني لذلك تواصلنا مع خبير أمن معلوماتي لمعرفة طرق وانواع النصب وقال المحامي "محمد فكري" هناك العديد من أنواع النصب الإلكتروني، منها:

الرسائل الإلكترونية الاحتيالية: يتم إرسال هذه الرسائل إلى الضحايا، وتحتوي على روابط أو مرفقات تحتوي على فيروسات أو برامج ضارة يمكن أن تؤدي إلى سرقة المعلومات الشخصية أو المال.

عمليات الاحتيال عبر الإنترنت: يتم تنفيذ هذه العمليات عبر مواقع الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول، حيث يتم خداع الضحايا بتقديم معلومات شخصية أو مالية.

عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: يتم تنفيذ هذه العمليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم خداع الضحايا بتقديم معلومات شخصية أو مالية.

طرحنا سؤال عن أسباب انتشار النصب الإلكتروني

فأجاب هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار النصب الإلكتروني، منها:

سهولة الوصول إلى الإنترنت: أصبح الإنترنت متاحًا للجميع، مما يسهل على مجرمي الإنترنت الوصول إلى الضحايا.

عدم وجود وعي كافٍ لدى المستخدمين: لا يدرك العديد من المستخدمين مخاطر النصب الإلكتروني، مما يجعلهم عرضة للاستغلال.

تطور التكنولوجيا: ساعد التطور التكنولوجي مجرمي الإنترنت على تطوير طرق جديدة للنصب الإلكتروني.

ثم قمنا بسؤال عن طرق حماية المستخدمين من النصب الإلكتروني

قال: هناك العديد من الطرق التي يمكن للمستخدمين اتباعها لحماية أنفسهم من النصب الإلكتروني، منها:

الوعي بالمخاطر: يجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي يتعرضون لها عند استخدام الإنترنت.

عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية: يجب على المستخدمين عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية، مثل أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الهواتف، إلا للجهات الموثوقة.

استخدام برامج الأمان: يجب على المستخدمين استخدام برامج الأمان، مثل برامج مكافحة الفيروسات وبرامج جدار الحماية، للحماية من البرامج الضارة.

التحقق من صحة المواقع الإلكترونية: يجب على المستخدمين التحقق من صحة المواقع الإلكترونية قبل تقديم أي معلومات شخصية أو مالية.