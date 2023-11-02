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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مباريات الأهلي المؤجلة.. موعد مواجهتي الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري

الأهلي
الأهلي

أرجأ اتحاد الكرة المصري لكرة القدم مواجهتين لفريق النادي الأهلي في الدوري الممتاز، نظرًا لمشاركته في بطولة دوري السوبر الإفريقي.

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وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المؤجلة ببطولة الدوري العام، وتقرر أن يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر، على ان يلتقي المارد الأحمر بنظيره فريق الجونة يوم 11 نوفمبر.

ولعب الأهلي مباراتين فقط حتى الآن في بطولة الدوري المصري أمام كل من المصري والإسماعيلي وحقق من خلالهما 6 نقاط.

وودع فريق الأهلي بطولة الدوري الأفريقي بعد الهزيمة على يد صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة  هدف نظيف بمباراة الذهاب، وتعادل سلبي بدون اهداف في لقاء العودة ليكتب نهاية مشاركته بالبطولة بنسختها للموسم الحالي 2023 ـ 2024.

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