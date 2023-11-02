الأهلي والمقاولون العرب.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز

يلتقي فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لـ “شوقي غريب”، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الأهلى والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ 6 لبطولة الدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

وتذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

وتقام 3 جولات بعد أن تأجلت للنادي الأهلي وهي مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة للأهلي بسبب مشاركته في دوري السوبر الأفريقي، ضد كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة على الترتيب.