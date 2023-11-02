كولر يطالب إدارة الأهلي بـ3 صفقات في يناير

طلب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، من إدارة القلعة الحمراء، التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

جاءت مطالب كولر من أجل دعم مراكز رأس الحربة وقلب الدفاع ولاعب الارتكاز الدفاعي.

وأبدى كولر رغبته في ضم 3 عناصر جديدة، وطلب من إدارة القلعة الحمراء ترشيح بعض الأسماء لتدعيم هذه المراكز في الانتقالات الشتوية المقبلة.

واشترط المدرب السويسري ضم لاعب أجنبي واعد في مركز رأس الحربة مواليد 2005 يتم قيده تحت السن في ظل الحاجة لتدعيم هذا المركز.

الأهلي يقرر رحيل أحمد عبد القادر:

فتح مسؤولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل اللاعب أحمد عبدالقادر، جناح أيسر الفريق الأحمر، في الانتقالات الشتوية القادمة، بناءً على موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني.

ومنح كولر الضوء الأخضر لرحيل عبدالقادر في ظل عوامل على رأسها عدم تطور اللاعب واستمرار ارتكابه بعض الأخطاء الفنية، رغم ملاحظات المدرب السويسري، وعلى رأسها الفردية والاستعراض الزائد.

وتلقى عبدالقادر عرضًا سابقًا للرحيل إلى سبارتاك موسكو الروسي، ولكن الأهلي رفض رحيله، بينما حصل اللاعب على تأكيدات باهتمام ناديي الوكرة ومعيذر القطريين، بالتعاقد معه في شهر يناير المقبل.

ويدرس الأهلي الموافقة على رحيل عبدالقادر، خصوصًا أنه لن يحصل على فرصة المشاركة بخلاف أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف خارج مصر، ورفض تمامًا فكرة الإعارة لأي فريق داخل الدوري.