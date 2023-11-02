الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخصين إثر مشاجرة حادة ببولاق الدكرور

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهدت محافظة الجيزة مشاجرة حادة، راح ضحيتها شخصان، إثر نشوب مشاجرة في أحد الأسواق ببولاق الدكرور بين تجار ملابس، وتبادل الطرفين إطلاق الرصاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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وبدأت تفاصيل الحادث، بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة، يفيد بمصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين تجار ملابس داخل أحد الأسواق، والذي يوجد فيه عدد من المحال التجارية.

وانتقل إلى مكان البلاغ ضباط المباحث، وبالفحص تبين أن الخلافات التي نشبت بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما، انتهت بمشاجرة استعان كل طرف بأنصاره، وانتهت بمصرع شخصين، كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثتين إلى المشرحة.

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