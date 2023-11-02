وفاة موظف صدمته سيارة ملاكي حال عبوره الطريق بسوهاج

توفي موظف في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج متأثرا بإصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم صدمته سيارة ملاكي بطريق أسيوط/سوهاج دائرة المركز حال عبوره الطريق وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق سوهاج – أسيوط دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة "محمود . م . ح . م" 30 سائق - ومقيم دائرة المركز إصطدم بالمدعو "محمود . م . م . م" 38 سنة موظف - ومقيم بذات الناحية حال عبوره الطريق مما أدي إلي وفاته متأثراً بإصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي .





وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "علي . م . م . م" 38 سنة كهربائي ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في وفاة شقيقه ونفيا الشبهه الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .