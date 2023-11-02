صيدلي يبيع المخدرات لعلاج ديونه

صيدلي بميت غمر بالدقهلية يدعى أحمد، محبوبًا من قبل مرضاه و كان يعاني من مشاكل مالية و لديه ديون كثيرة، كما أنه يجد صعوبة في تغطية نفقات معيشته.

في أحد الأيام، قابل الصيدلي صديقًا قديمًا كان يعمل في تجارة المخدرات عرض صديق أحمد عليه العمل معه، ووعده بدفع له الكثير من المال.

في البداية، رفض أحمد العرض لكنه كان يشعر باليأس، وقرر قبوله في النهاية بدأ في بيع المخدرات من خلال الصيدلية مكان عمله.

في البداية، كان يبيع المخدرات بكميات صغيرة لكنه سرعان ما بدأ في بيع كميات كبيرة وبدأ في تحقيق أرباح من بيع المخدرات.

لكن سرعان ما بدأت مشاكل أحمد تتزايد مع أهالي المنطقة وتم إبلاغ الشرطة و القبض عليه و اعترف ببيع المخدرات، وتم سجنه.



اعترافات المتهم

أدلى صيدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، باعترافات تفصيلية تفيد استغلاله الصيدلية محل عمله مكانا للإتجار فى العقاقير المخدرة، لافتا إلى تحقيق أرباح مالية كبيرة من تلك التجارة.

وكشفت التحقيقات، أن الصيدلي ومساعده تاجرا فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما فى مدينة ميت غمر بالدقهلية.



وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما ( 44500 قرص لعقاقير مخدرة – 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر - 720 قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر - سيارة).



كما تم ضُبط بداخله ( 668130 قرص لعقاقير مخدرة متنوعة - عدد 129640 أمبول لعقاقير مخدرة متنوعة - 71390 قرص لعقار الترامادول المخدر- عدد 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة – 86700 قرص مهرب ومجهول المصدر - مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية") تقدر قيمتها ب(90,000,000 مليون جنيه تقريبًا)، داخل مخزن خاص بالصيدلى أسفل الصيدلية ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

