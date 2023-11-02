رئيس جامعة طنطا يفتتح مركز رعاية الموهوبين وريادة الأعمال بكلية الحاسبات والمعلومات

افتتح اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا مركز رعاية الموهوبين وريادة الأعمال بكلية الحاسبات والمعلومات داخل مجمع الكليات بسبرباى، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتور أسامة غنيم مدير المركز.

استمع رئيس الجامعة إلى عرض تقديمي، حول الخطة التنفيذية لعمل المركز لتحقيق الريادة والتميز في رعاية الطلاب الموهوبين واكتشاف مواهبهم وتقديم رعاية متميزة وثقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية وتطويرها، وخطة المركز لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة للموهوبين وتفعيل البرامج المقدمة لهم في جميع كليات الجامعة.

أكد رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل دائماً على توفير بيئة داعمة للابتكار والابداع، تماشياً مع التوجه العام للدولة في نشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الهدف الأساسي لإنشاء المركز اكتشاف الطلاب الموهوبين ورعايتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم والعمل على الاستفادة منها دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

أضاف الدكتور محمد حسين ان المركز الجديد تم تجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب، وتم الانتهاء من وضع خطة عمل المركز بالتواصل مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وإدارات رعاية الطلاب بالكليات، لاكتشاف الطلاب الموهوبين وتحديد وحصر المواهب وتصنيفها، وتوفير بيئة تتيح للموهوبين ابراز قدراتهم وتنميه امكانياتهم، وتنمية روح الابداع لإظهار المواهب محليا وإقليميا، وتقديم الدعم والاستشارات الفنية والعملية للطلاب الموهوبين، وربط الطلاب الموهوبين بأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية بتنمية المواهب، وتسويق الابتكارات والابداعات للطلاب الموهوبين، وتصميم برامج محددة لتلبية احتياجات الموهوبين وتنمية قدراتهم.