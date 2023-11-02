الملح يسبب الإصابة بالسكري من النوع الثاني في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن الملح قد يكون سببًا رئيسيًا للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، فضلًا عن الأضرار الصحية التي يسببها للجسم عند الإفراط في تناوله.

علاقة الملح بمرض السكري من النوع الثاني

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، استطلعت الدراسة رأي 400 ألف شخص، حول تناولهم للملح، وتمت متابعتهم لمدة 12 عامًا تقريبًا، ومن بينهم أُصيب 13 ألف شخص بمرض السكري من النوع الثاني.

علاقة الملح بمرض السكري من النوع الثاني

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أولئك الذين قالوا إنهم يستخدمون الملح بصورة متقطعة أو دائمة، كانوا أكثر عُرضة بنسبة 20% و39%، للإصابة بالسكري من أولئك الذين لم يستخدموا الملح مطلقًا.

وحسبما أفاد المؤلف الرئيسي للدراسة، من المتعارف عليه إن الحد من تناول الملح قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، ولكن أثبتت هذه الدراسة لأول مرة، أن الإستغناء عن تناول الملح يحمي من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أيضًا.

في الوقت نفسه، يُحذر الأطباء من استخدام الملح في طهي الطعام يشجع على استهلاكه بكميات أكبر، وبالتالي تزيد فرص الإصابة بالسمنة والالتهابات، إذ وجدت دراسة مؤخرًا علاقة بين الاستهلاك الروتيني للملح وارتفاع مؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك.