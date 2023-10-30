لمرضى ضغط الدم غير المستقر.. الملح يمكن أن يسبب الصداع

كشف خبير التغذية يفغيني أرزاماستسيف، إذا كان الشخص يعاني من ضغط دم غير مستقر، فإن الأطعمة التي تحتوي على الملح يمكن أن تسبب الصداع.

وذكر الدكتور أرزاماستسيف أنه إذا كنت تعاني من مشاكل في ضغط الدم، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح غالبا ما تسبب الصداع، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تنشأ مثل هذه المشكلة مع ضغط غير مستقر، عندما يمكن أن يرتفع ضغط الدم فجأة بشكل حاد، مما يزيد من الحمل على القلب.

وأشار الأخصائي إلى أنه مع الضغط غير المستقر، يمكن أن يسبب الملح الصداع، لأنه في حد ذاته يساهم في زيادة ضغط الدم، مما يسبب احتباس السوائل، وعلى سبيل المثال، إذا كان ضغط دم الشخص مرتفعا بالفعل، فإن زيادته الجديدة الناجمة عن الملح ستزيد بشكل كبير من تأثير الدم على جدران الأوعية الدموية، وسيزداد ضغطه. سينشأ التوتر مما يسبب الألم.

وقال الطبيب أرزاماستسيف في مقابلة مع موسكو 24: "إذا كان الضغط غير مستقر، ويشعر المريض به من خلال الصداع، فإن الأطعمة التي تزيد الضغط يمكن أن تسبب له مثل هذا الانزعاج".

كما لفت الطبيب الانتباه إلى حقيقة أن الكحول يمكن أن يثير تغيرات غير مرغوب فيها في الضغط تسبب الصداع.

وخلص الخبير إلى أن "الكحول يمكن أن يؤثر على مستوى الضغط العام والضغط داخل الجمجمة".